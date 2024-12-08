معلومة صادمة من داخل الأهلي .. استراتيجية "في غاية الغرابة" بشأن دعم كتيبة ماتياس يايسله

هل شركة الأهلي تعمل لصالحه أم ضده؟!

"ماذا يجري في الأهلي؟" .. سؤال كلما مرت الأيام يبقى ملحًا أكثر وأكثر حتى وإن حقق الفريق سلسلة انتصارات متتالية سواء في دوري أبطال النخبة الآسيوية أو في دوري روشن السعودي.

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حديث إعلاميي قلعة الكؤوس طوال الفترة الماضية كان ينصب حول ادعاءات مساومة إدارة النادي "المؤسسة الربحية" للمدرب الألماني ماتياس يايسله للرحيل عن الفريق وإلا لن يتم دعمه في الشتاء المقبل بأي صفقة جديدة.

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لكن بحسب كلام الإعلامي الرياضي سالم الأحمدي يبدو أن تلك الادعاءات ليست مجرد مساومة ليايسله، إنما هي "استراتيجية موضوعة" لسنوات مقبلة..

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الأحمدي أوضح عبر تصريحاته ببرنامج "برا الـ18" أن لديه معلومة من داخل شركة الأهلي، يحتاج لمن يخرج من المسؤولين لتوضيحها، متمنيًا أن تكون غير صحيحة.

وأشار الإعلامي الرياضي أن بموجب تلك المعلومة فإن شركة الأهلي وضعت ضمن استراتيجيتها أنها لن تقوم بضخ أي أموال في النادي حتى عام 2027، مكتفية بما يدخل لخزائن من قبل الرعايات ولجنة الاستقطابات.

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والأدهى من ذلك أن الأحمدي أكد أن من ضمن أهداف تلك الاستراتيجية؛ تحقيق الراقي لقب دوري روشن السعودي في موسم 2029-2030 أي بعد خمس سنوات من الآن.

يذكر أن الأهلي ودع كافة البطولات المحلية في الموسم الجاري بدايةً من كأس السوبر مرورًا بكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما ينافس في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة من 13 مباراة.

بينما حسم تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال النخبة الآسيوية بعد مرور خمس جولات فقط من أصل ثماني بدور المجموعات.