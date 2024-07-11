الأهلي دخل في الصفقة .. الهلال يوافق على "بيع" لاعبه إلى الاتحاد ولكن!

مفاجآت الميركاتو لا تنتهي..

اشتعلت منافسة شرسة بين 4 أندية سعودية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لـ"التعاقد" مع أحد لاعبي عملاق الرياض الهلال، خلال صيف العام الحالي.

الهلال الذي كتب التاريخ في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، بالتتويج بالثلاثية المحلية "دوري روشن للمحترفين، كأس الملك والسوبر السعودي"، بدون أي هزيمة؛ لم يعلن عن أي صفقة - حتى الآن -، في الوقت الذي تخلى فيه عن أكثر من لاعب محلي.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" اليوم الجمعة، موافقة الزعيم الهلالي على "بيع" عقد لاعبه الشاب معاذ فقيهي، ظهير أيسر الفريق الأول، في الصيف الحالي.

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الصحيفة كشفت عن أن الاتحاد ونيوم قدما عرضين للتعاقد مع فقيهي؛ حيث وافق عليهما الهلال؛ مع منح الحرية إلى اللاعب، من أجل اختيار النادي الذي يريد الانتقال إليه.

ومن ناحيته.. دخل النادي الأهلي في الصفقة مؤخرًا؛ حيث خاطب الهلال بشأن رغبته في التعاقد مع اللاعب، وهو نفس الأمر الذي فعله القادسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي والقادسية "وعدا" مسؤولي الزعيم، بتقديم عرضيهما الرسميين اليوم الجمعة؛ من أجل التعاقد مع معاذ فقيهي البالغ من العمر 22 سنة.

جدير بالذكر أن فقيهي لعب معارًا في صفوف نادي التعاون السعودي، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ حيث خاض 27 مباراة رسمية، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.