الأهلي خارج الصورة .. معركة ثلاثية بين الهلال والنصر والشباب على نجم آرسنال

صراع شرس لخطف أبرز الصفقات العالمية في الصيف الحالي

اشتعل صراع ثلاثي بين الهلال والنصر والشباب؛ للتعاقد مع أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال بات قريبًا للغاية من التعاقد مع الثنائي السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيش، بينما يعمل النصر، على إنهاء صفقة النجم المغربي حكيم زياش، في الوقت الذي يسود فيه الغموض مستقبل الشباب، حتى الآن.

ووفقًا للإعلامي الرياضي إكرام كونور عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يتنافس الهلال والنصر والشباب؛ على الغاني توماس بارتي، متوسط ميدان نادي آرسنال.

آرسنال وافق في وقتٍ سابق، على التخلي عن بارتي "30 سنة"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مقابل 40 إلى 45 مليون يورو؛ من أجل فتح المجال لتعاقدات جديدة، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

صندوق الاستثمار السعودي من ناحيته، فتح خط مفاوضات مع النجم الغاني؛ وسط توقعات باقترابه من الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.