"لم أكن سيئًا وهذا ما كنت أحتاجه في الأهلي للتألق" .. إيفان توني يدافع عن نفسه بعد ثنائية الاستقلال

الإنجليزي تألق بثنائية في شباك الفريق الإيراني..

رغم كم الانتقادات التي تعرض لها منذ التعاقد معه في الصيف الماضي إلا أن الإنجليزي إيفان توني؛ مهاجم الأهلي السعودي، يرى أنه لم يكن بالسوء الذي يتحدث عنه الجمهور، مؤكدًا أنه كان يفعل الكثير حتى وإن لم يهز شباك الخصوم.

الإنجليزي قاد الراقي اليوم الإثنين، للتعادل أمام الاستقلال الإيراني (2-2)، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية، إذ كان هو صاحب هدفي فريقه بفضل ركلتين جزائيتين.

وعقب المباراة، حضر إيفان توني المؤتمر الصحفي ليوجه له سؤال بشأن عدم تألقه في بداية مشواره مع الراقي على عكس المباريات الأخيرة، إذ أوضح: "حضرت إلى هنا بأسلوب ورتم مختلف، بعض الأوقات لم أوفق بالتسجيل ولكن كنت أصنع وأساعد الفريق، نعم الكثير يحكم على المهاجم بالأهداف لكن أنا أساعد الفريق بالصناعة والتحرك في المساحات".

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وأضاف: "مستواي لم يكن سيئًا لهذه الدرجة، فقط كنت في حاجة إلى الثقة، فثقة المهاجم تكتسب مع مرور المباريات وتسجيل الأهداف، ودائمًا ما كنت أحرص على ذلك".

يذكر أن توني شارك في 16 مباراة بقميص الراقي في مختلف بطولات الموسم الجاري، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وبفضل ثنائية الليلة، أصبح الإنجليزي هداف الأهلي في البطولة القارية برصيد أربعة أهداف، متفوقًا على الجناح الجزائري رياض محرز صاحب الثلاثية.