يضم 3 من أندية صندوق الاستثمار .. سباق سعودي للفوز بخدمات كايل ووكر في الانتقالات الشتوية

اللاعب كان مستهدفًا من الأهلي سابقًا

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن سباق سعودي يضم 3 أندية كبيرة للتعاقد مع كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

صاحب الـ34 عامًا من أبرز المرشحين للرحيل عن أبطال إنجلترا خلال يناير الجاري، وذلك تسديدًا لفاتورة تراجع أداء ونتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ يرغب الملاك في القيام بثورة على صعيد الانتقالات دعمًا للمدرب بيب جوارديولا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة الإنجليزية أوضحت أن النصر والاتحاد والأهلي أبدت اهتمامها بالتعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي خلال الانتقالات الشتوية، مشيرة إلى أن إدارة السيتي لن تمنع رحيل اللاعب.

GOAL

الأهلي كان قد حاول ضم ووكر بالفعل خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي ولكن السيتي رفض التخلي عنه بعد رحيل جواو كانسيلو إلى الهلال لتعويض انتقال سعود عبد الحميد إلى روما.

ووكر كان قد اعترف بأنه يتابع دوري روشن السعودي، وخاصة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ وذلك بسبب تواجد صديقه المقرب رياض محرز، والذي تزامل معه لعدة سنوات في صفوف مانشستر سيتي.