الأهلي في الصورة .. نجم النصر السابق مرشح للعودة لدوري روشن السعودي

أحد ضحايا ثورة الميركاتو الصيفي ربما يعود من جديد

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أقل من ثلاثة أشهر فقط متبقية على الميركاتو الشتوي المقبل والجميع أصبح يعد قوائمه الأولية، للدخول في مفاوضات لتدعيم مراكزه، بعدما أظهرت المباريات التي لعبت في دوري روشن السعودي الكثير من العيوب في بعض الأندية.

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السعودية شهدت ميركاتو صيفي عالمي باستقدام نجوم من مختلف دوريات أوروبا، ومقابل هذا دفع بعض اللاعبين الثمن من بينهم البرازيلي لويز جوستافو؛ لاعب الوسط النصر السابق.

ووفقًا لقسم "الميدان الرياضي" التابعة لصحيفة "اليوم" السعودية فإن جوستافو أصبح خيارًا مطروحًا لأحد الأندية الصاعدة لدوري روشن الموسم الجاري من دوري يلو للدرجة الأولى.

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ولم تكشف الصحيفة عن هوية النادي الذي يفكر في ضم البرازيلي، لكن بشكل عام هناك أربعة أندية صعدوا لدوري روشن هي: الأهلي، الأخدود، الرياض والحزم.

يذكر أن صاحب الـ36 عامًا لاعب حر حاليًا، إذ لم ينضم لأي نادٍ عقب رحيله عن العالمي، الذي خاض به موسمًا وحيدًا، شارك خلاله في 32 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

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