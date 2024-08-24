هدف سابق للأهلي والشباب .. الاتحاد يتدخل لإنقاذ مبيبما من جحيم دي زيربي

العلاقة مع مارسيليا وصلت إلى خط النهاية

دخل المدافع الكونغولي شانسيل مبيمبا، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، دائرة اهتمام نادي الاتحاد السعودي في الأسبوع الأخيرة من ميركاتو الصيف.

وينتهي عقد مبيمبا (29 عامًا)، مع مارسيليا في صيف العام المقبل، لذلك لن تتمسك إدارة النادي الفرنسي كثيرًا به وستوافق على بيعه في أقرب فرصة حتى تحقق استفادة مالية.

ونقلت شبكة "فوت ميركاتو" الإيطالية، تقارير عن تدخل الاتحاد للظفر بخدمات المدافع الكونغولي الذي لا يقضي أوقاتًا جيدة داخل أولمبيك مارسيليا ويريد الرحيل في أقرب فرصة بعد توتر العلاقة بينه وبين روبرتو دي زيربي مدرب أولمبيك مارسيليا.

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وأوضحت أنه بعد رغبة أولمبيك مارسيليا، في مغادرة مبيبمبا للفريق هذا الصيف؛ قد يستفيد الكونغولي من العرض الذي كان يبحث عنه منذ مدة طويلة في السعودية ويوافق على الالتحاق بالاتحاد.

وأشارت تقارير فرنسية، إلى أن مارسيليا لا يرغب في طرد لاعبه، الذي ينتهي عقده خلال عام، وعاقبه أخيرًا بخصم من راتبه لمدة 10 أيام، حيث أصبحت العلاقة مستحيلة بين اللاعب ومدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي.

شانسيل مبيمبا، كان أحد أهداف أندية الشباب والأهلي، وامتنع عن مناقشة هذه العروض، لكنه الآن ليس أمامه حل للخلاص من جحيم مارسيليا سوى قبول عرض الاتحاد.