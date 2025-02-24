الأهلي السعودي يكشف عن قميصه التراثي في يوم التأسيس

قميص خاص من الراقي بمناسبة يوم التأسيس

أعلنت شركة النادي الأهلي إطلاق قميصها التراثي الثالث لفريق كرة القدم، والذي سيتم ارتداؤه خلال موسم 2024-2025 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتزامن الكشف عن القميص مع الاحتفالات بيوم التأسيس، ويعد الطقم الجديد بمثابة شهادة على إرث النادي الغني، كما أنه مستوحى من الشعار القديم، ويجسد الروح التاريخية ل "قلعة الكؤوس" ورحلتها الشهيرة.

ويحكي كل تفصيل من تفاصيل القميص، قصة المجد المكتوبة من قبل الأبطال عبر الأجيال.

ويعد التصميم التراثي، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع شريك الملابس الرياضية الرسمي "أديداس"، عالميا رائدا في نهجه، حيث تمت صياغته وفقا لأعلى معايير تصنيع الملابس الرياضية العالمية.

ويمثل هذا التعاون مزيجا رائعا من ماضي النادي الغني ومستقبله الطموح، مما يعكس الهوية الفريدة التي تميز بها الفريق في الساحة الرياضية، منذ فترة طويلة.

ويهدف القميص التراثي إلى تسليط الضوء على المراحل المختلفة لتاريخ النادي، الذي حمل راية النجاح منذ تأسيسه في عام 1937.

ويرمز القميص إلى إنجازات الأهلي الكبرى، ووضعه كواحد من أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم السعودية، مما يربط الماضي المشرق بالحاضر الطموح والمستقبل المزدهر، ويعكس الكلمات المستوحاة من النشيد الخالد للأهلي "لتبقى مجيدا".

وسيتم توفير القميص للجماهير الأهلاوية، من خلال المتاجر الرسمية ومنصات البيع المعتمدة، بدءا من الخميس المقبل (27 فبراير/شباط).

واستثناء لفترة محدودة، سيحصل المشجعون الذين يدعمون الفريق في مباراته المقبلة أمام القادسية، غدا الثلاثاء، على وصول مبكر لمتجر النادي في ملعب "الإنماء" جدة.