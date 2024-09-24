يعيش بداية جيدة مع الأهلي

رغم انتقاله بشكل نهائي لصفوف الأهلي السعودي، إلا أن التقارير الإنجليزية لا تزال مستمرة حول كواليس العوامل التي شكلت مستقبل المهاجم الإنجليزي إيفان توني.

لاعب برينتفورد السابق ارتبط بأغلب عمالقة الدوري الإنجليزي، وأبرزهم آرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي، ولكنه قرر الرحيل إلى دوري روشن من بوابة الأهلي في 30 أغسطس الماضي مقابل 40 مليون جنيه استرليني.

شبكة "ESPN" الأمريكية قالت إن توني كان ضمن القائمة المختصرة للمدرب إريك تين هاج من أجل تدعيم هجوم مانشستر بالميركاتو الصيفي الماضي، ولكنه قرر استبعاده ليستقر بعدها على مواطنه الهولندي جوشوا زيركزي .

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وأوضحت الشبكة أن تين هاج يعتبر من أشد المعجبين بالسجل التهديفي لتوني مع فريقه السابق برينتفورد، ولكنه يعتقد أنه لا يضغط على المدافعين بالطاقة الكافية التي تناسب أسلوب لعبه في أولد ترافورد.

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وكان صاحب الـ28 سنة قد سجل 72 هدفًا في 141 مباراة لعبها بقميص برينتفورد، حيث كان الرصيد التهديفي الأفضل له في موسم واحد بالبريميرليج في نسخة 2022/2023 عندما أحرز 20 هدفًا مع فريق المدرب توماس فرانك.

يذكر أن توني يحظى ببداية جيدة لمسيرته مع الأهلي حتى الآن، بتسجيله 3 أهداف من أصل 4 مباريات لعبها مع الفريق بكل البطولات.