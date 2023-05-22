الأهلي اقترب من خسارة الصفقة .. نجم الهلال على أبواب هذا النادي!

صفقة كبرى تقترب من الضياع يا الأهلي

اقترب أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من الانتقال إلى دوري نجوم قطر، في الميركاتو الصيفي القادم.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ إلا أنه نجح على الرغم من ذلك، في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والحصول على المركز الثاني في دوري أبطال آسيا ومونديال الأندية.

وأعلن الإعلامي الرياضي محمد السعدي، اقتراب النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم نادي الهلال، من الانتقال إلى الريان القطري.

وكتب السعدي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أسد ضمن الأسود؛ بنسبة 75.6%"؛ وهو لقب نادي الريان.

جدير بالذكر أن صحيفة "مكة"، كشفت في وقتٍ سابق، عن محاولات من النادي الأهلي؛ للتعاقد مع إيجالو، حال السماح له بتسجيل الصفقات الصيفية الجديدة؛ بعد تقديم طلب "تدابير وقتية" إلى المحكمة الرياضية "كاس"، ضد عقوبة "فيفا".