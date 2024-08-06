"تفاديت صدمة الأهلية الجنسية بهذه الطريقة" .. إيمان خليف توجه رسالة للجمهور العربي بعد العبور لنهائي أولمبياد باريس

ماذا قالت الجزائرية بعد إنجازها الأولمبي؟

بسعادة كبيرة، أعربت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن فخرها بالعبور لنهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد التغلب على التايلاندية جانجيم سوانافينج في منافسات وزن 66 كجم.

بنت الجزائر تفوقت بالعلامة الكاملة (ثلاث جولات)، حاصدة خمس نقاط مقابل لا شيء لمنافستها، لتعبر للنهائي المقرر إقامته بعد غدٍ الجمعة.

عقب هذا الفوز الساحق، قالت خليف خلال تصريحاتها لقناة "بي إن سبورتس": "فخورة بهذا الإنجاز الجديد في هذه المنازلة، قدمت كل ما لدي، قدمت كل ما أملك للذهاب للنهائي، فخورة بأدائي وبأداء مدربيني، عملت لسنوات حتى أصبح الحلم حقيقة، سأركز وسأكون على قدر المسؤولية في نهائي الحلم".

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وبسؤالها عن كيفية التغلب على الحملة الشرسة التي تعرضت لها بداعي "عدم الأهلية الجنسية" في بداية منافستها بالأولمبياد، أوضحت أن اللجنة الأولمبية الدولية خصصت فريق لرعايتها ومساندتها..

"هناك فريق خاص من اللجنة الأولمبية الدولية لرعايتي ويقوم بواجبه، كي أتفادى الصدمة، الحمد لله، أركز على المنافسة والأشياء الأخرى لا تهم، المهم أنني في النهائي، إن شاء الله سيكون نهائي الحلم".

واختتمت إيمان: "تحياتي خاصةً لأمي، شكرًا لأبي، وكامل عائلتي وكامل قريتي والجزائر والعالم العربي بأسره، إن شاء الله أسعدهم، لم أصدق مدربي حينما أخبرني أن القاعة الليلة ممتلئة لدعمي، لكنني شاهدت بعيني حينما خرجت للنزال، لم أصدق نفسي، شكرًا للجميع".

يذكر أن إيمان كانت قد تعرضت لحملة شرسة في بداية مشوارها بالأولمبياد بشأن "الأهلية الجنسية"، تحديدًا قبل مواجهة أنجيلا كاريني في دور الـ16، إذ ادعى الجانب الإيطالي خضوعها لعملية "تحول جنسي" وأنها لا تصلح لمواجهة النساء.

تلك المزاعم أيدها الاتحاد الدولي للملاكمة، الذي كان قد استبعد الجزائرية بالفعل من المشاركة في كأس العالم 2023.

لكن خليف حظت بدعم كبير من اللجنة الأولمبية الدولية، التي أصدرت بيانًا شديد اللهجة محذرة اتحاد الملاكمة من الترويج لمثل هذه المزاعم، مشددة على أن إيمان أنثى بشكل كامل دون أي تدخل جراحي.