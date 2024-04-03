"الأهداف تجري في عروقه" .. جوارديولا يمدح فودين ويفاجئ آرسنال وليفربول باستسلامه!

لهذا السبب أرحت إرلينج هالاند

تغنى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأداء لاعبه فيل فودين، الذي قاد الفريق السماوي للفوز على أستون فيلا (4-1)، اليوم الأربعاء في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "TNT"، عقب المباراة: "آرسنال وليفربول لديهم نقاط أكثر منا لذا فهم المرشحون للقب ولكن من المهم بالنسبة لنا التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وقد اقتربنا من ذلك، والفوز على أستون فيلا خطوة كبيرة نحو هذا الهدف".

وأشاد بيب بلاعبه فيل فودين الذي سجل 3 أهداف "هاتريك"، قائلًا: "الأهداف تجري في عروقه وعليه استغلال ذلك، ماذا يمكنني أن أقول عندما يسجل 3 أهداف؟ لم يبدأ بشكل جيد لكنه تحسن. فيل لديه إحساس عالٍ عندما يلعب في مراكز قريبة من المرمى".

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وأضاف: "إذا لعبنا بطريقة سيئة، فلن يسجل فودين الأهداف، هو فقط يحتاج إلى مساعدة الفريق ويستطيع أن يفعل ما يشاء، إنه لاعب من الطراز الأول حقًا، ونحن نعرف ذلك ولكنه لا يزال يتطور، لذلك يجب أن يفهم المزيد عن كرة القدم".

واستطرد جوارديولا: "هدف فودين من ركلة حرة أعتقد أنه كان خطأ من لاعبي أستون فيلا وليس من فوق الحائط ولكن كان من المهم تسجيله قبل نهاية الشوط الأول".

وختم: "بعد الهدف الثالث أتيحت لهم فرصة أو اثنتين وكان لدينا الكثير من الفرص، وأنا سعيد حقا بالأداء خصوصا لأننا نلعب كل 3 أيام ولم يكن لدينا الفرصة للاستعداد، ولذلك السبب أرحت إرلينج هالاند".