الأندية المنافسة متورطة .. مانشستر سيتي يكشف عن "معاملة غير عادلة" في قضية التلاعب المالي

قضية أثارت الوسط الرياضي الإنجليزي والعالمي..

يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مستقبلًا "مظلمًا" للغاية؛ وذلك بعد اتهامه بانتهاك قوانين اللعب المالي النظيف، والتي قد تؤدي إلى هبوطه للدرجات الأدنى.

رابطة الدوري الإنجليزي وجهت 115 اتهامًا لـ"السيتزنس"؛ بشأن التلاعب في قيمة عقود الرعاية التي يتحصل عليها، من أجل انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "theguardian" البريطانية، عن أن نادي مانشستر سيتي يزعم بأن الرابطة الإنجليزية عاملته بشكل غير عادل؛ وذلك عند تقييم "دخله التجاري".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مانشستر سيتي أوضح أن الشركة التي قامت بتقييم "دخله التجاري"، لديها عقود رعاية وصلة مباشرة بأندية منافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ وهو ما يخل بمبدأ العدالة؛ حسب نفس الصحيفة.

جدير بالذكر أن إدارة العملاق الإنجليزي، رفعت دعوى قضائية ضد قواعد اللعب المالي النظيف التي تطبقها الرابطة، مع المطالبة بتعويض ضخم - حال الفوز بالقضية -؛ بسبب الخسائر المالية التي تعرض لها النادي، بعد حظر بعض عقود الرعاية التي كان من المقرر أن يوقعها رسميًا.