الأندية السعودية في كأس العالم للأندية .. ضربة البداية للنصر والإنجاز للهلال

نبذة عن تاريخ الأندية السعودية في كأس العالم للأندية

شارك نادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، لينجح في تحقيق إنجازًا تاريخيًا، بالوصول إلى المباراة النهائية، قبل خسارتها أمام ريال مدريد.

ولكن قبل تلك المشاركة، كانت هناك العديد من المشاركات للأندية السعودية في كأس العالم للأندية، نستعرضها خلال السطور التالية..

الضربة الأولى للنصر

أقيمت عام 2000 أول بطولة كأس عالم للأندية، وكان من المقرر أن تُلعب البطولة عام 1999 لكن تم تأجيلها للعام التالي.

وشاركت 8 أندية في البطولة التي لُعبت بنظام المجموعتين وتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة لنصف النهائي، وكان ريال مدريد ومانشستر يونايتد وكورنثيانس وفاسكو دي جاما والرجاء أبرز المشاركين.

تأهل النصر السعودي للبطولة بعد فوزه بكأس السوبر الآسيوي عام 1998 على يوهانج ستيلرز بطل بطولة الأندية الآسيوية، وقد خاض الفريق السعودي المباراة بعد تتويجه بلقب كأس الكؤوس الآسيوية.

وقع النصر في المجموعة الأولى التي ضمت معه ريال مدريد وكورنثيانس والرجاء، وبدأ الفريق مشواره بالخسارة أمام الفريق الإسباني 3-1 وقد أحرز فهد الهريفي هدفه الوحيد.

حقق النصر انتصارًا مثيرًا على الرجاء في مواجهة عربية خالصة انتهت لصالحه 4-3، وقد سجل أهدافه كلًا من فؤاد أنور وأحمد بهجا وفهد الهريفي وموسى صايب.

خاض الفريق مباراة حاسمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام كورنثيانس لكنه خسرها بهدفين دون رد ليغادر البطولة التي تُوج بلقبها فيما بعد الفريق البرازيلي على حساب مواطنه فاسكو دي جاما بركلات الجزاء الترجيحية.

كأس العالم للأندية 2005 ... الاتحاد والإنجاز الأفضل

توقفت بطولة كأس العالم للأندية لـ4 سنوات لانهيار شريك فيفا التجاري، وقد عادت البطولة للحياة عام 2005 لكن بنظام جديد تضمن تأهل بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية لنصف النهائي مباشرة.

شارك الاتحاد السعودي ممثلًا لآسيا في البطولة التي أقيمت في اليابان بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2005، وقد تأهل الأهلي المصري ممثلًا للقارة السمراء بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا 2005.

أوقعت القرعة الفريقان العربيان في مواجهة الدور التمهيدي، وفيما كانت التوقعات تصب لصالح المارد الأحمر، نجح الاتحاد في لعب مباراة ممتازة حسمها لصالحه بهدف دون رد أحرزه محمد نور عند الدقيقة الـ78.

تأهل الاتحاد لنصف النهائي ولعب ضد ساوباولو بطل كأس ليبرتادوريس وقدم مباراة عظيمة لكنه خسر في النهاية بنتيجة 3-2، وقد سجل هدفين محمد نور وحمد المنتشري.

خاض الاتحاد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام سابريسا بطل كونكاكاف وخسر اللقاء بنتيجة 3-2 كذلك وسجل هدفين محمد كالون وجوزيف جوب.

محصلة الاتحاد في البطولة كانت ممتازة من حيث الأداء وقد أنهى مونديال الأندية في المركز الرابع وكان إنجازًا مهمًا حطمه فيما بعد الرجاء والعين بوصولهما للمباراة النهائية.

المشاركة الأولى للهلال

وشارك نادي الهلال لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2019، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا.

ولعب الهلال أمام الترجي التونسي وفاز بهدف دون رد في مباراة ربع النهائي، ثم اصطدم بفريق فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

ولكن خسر نادي الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام فلامنجو، ليلعب على الميدالية البرونزية أمام مونتيري المكسيك.

وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما، تفوق مونتيري على الهلال بركلات الترجيح.

المشاركة الثانية للهلال

أصبح الهلال أكثر الأندية السعودية مشاركة في كأس العالم للأندية، بعد التأهل للبطولة عام 2021، حيث انطلق بشكل قوي في دور الربع نهائي أمام الجزيرة الإماراتي.

وفاز الهلال بسداسية مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف النهائي ويواجه تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، ويقدم أمامه مستوى جيد ولكنه يخسر بهدف دون رد.

ولعب الهلال مباراة تحديد المركز الثالث أمام الأهلي المصري، ليخسر أمامه بأربعة أهداف دون رد.

الإنجاز التاريخي بالمشاركة الثالثة للهلال

وبعد المشاركة بالترشح بصفته حاملًا للقب دوري أبطال آسيا، في مونديال الأندية 2022، استطاع الهلال أن يحقق مشاركة تاريخية، بنتائج أكثر من رائعة.

لعب الهلال في دور الربع نهائي مونديال الأندية، أمام فريق نادي الوداد المغربي بطل إفريقيا، وفاز عليه بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

ولعب الهلال أمام فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي، وانتصر بنتيجة 3-2 ليتأهل إلى النهائي أمام ريال مدريد الإسباني، ويحقق الإنجاز الذي عجز عنه أي فريق سعودي.

وقدم الهلال مستوى رائع أمام ريال مدريد، ولكنه خسر بنتيجة 5-3، ليكتفي بحصوله على الميدالية الفضية.