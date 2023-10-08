الأمور محسومة؟ مصدر يكشف موقف عرض السعودية من استضافة كأس العالم 2024!

تتزايد التكهنات حول فوز المملكة العربية السعودية بشرف استضافة منافسات بطولة كأس العالم 2034..

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا أن عملية تقديم ملفات استضافة بطولة كأس العالم 2034 مفتوحة فقط لدول آسيا وأوقيانوسيا، كجزء من سياسة التناوب القاري التي يعمل بها "فيفا" لاستضافة المونديال.

وتبدو المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة لمنح دول الخليج العربي استضافة كأس العالم بعد قطر في عام 2022.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن أحد المصادر أكد أن استضافة السعودية لمنافسات كأس العالم 2034 أصبحت في حكم المؤكد.

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وقال المصدر: "إقامة كأس العالم في السعودية عام 2034 ليست أمرًا مرجحًا فحسب، بل هي في الأساس صفقة محسومة، وسيكون الحدث بقيمة المليارات من الأموال الجديدة للاتحاد الدولي".

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فيما تعهد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالفعل بأن تقف "عائلة كرة القدم الآسيوية بأكملها" خلف المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار إحباطًا واضحًا لدى المنافسين المحتملين وعلى رأسهم أستراليا.

وحسب تقارير مختلفة، فإن كافة الاتحاد الوطنية في إفريقيا تدعم العرض السعودي، ويمثل الاتحادان معًا 101 من أعضاء "فيفا" البالغ عددهم 211 عضوًا.

ويريد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة كأس العالم 2034 في آسيا أو أوقيانوسيا بعد أن أكد مؤخرًا أن نسخة 2030 سيتم تقسيمها بين أمريكا الجنوبية وأوروبا وإفريقيا.

وبدأت عملية تقديم العطاءات لعام 2034 في وقت سابق من هذا الشهر، وأمام الدول فقط حتى 31 أكتوبر لتأكيد اهتمامها بتقديم مقترح عرض رسمي.

وبالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا، اللتين استضافتا بشكل مشترك بطولة كأس العالم للسيدات 2023 بنجاح، فقد جاءت الرغبات الأخرى بملف مشترك من دول آسيان (الفلبين وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وبروناي، والصين، وعرض مشترك بين كازاخستان وأوزبكستان.

وفي الوقت الراهن، فإن المملكة العربية السعودية هي صاحبة العرض الوحيد المؤكد ويمكن أن تستمر حملتهم دون منازع إذا رأى الآخرون أن هناك الكثير من الدعم لمحاولة الفوز أو الكثير من العقبات التي يتعين التغلب عليها.