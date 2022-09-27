الأمور ليست بهذا السوء .. تعويض مالي ينتظر برشلونة بعد إصابة أراوخو

قواعد الاتحاد الدولي تخدم النادي الكتالوني

يعتبر نادي برشلونة الإسباني من أبرز المتضررين خلال فترة التوقف الدولي، بتعرض مجموعة من لاعبيه لإصابات مختلفة، كان أبرزهم على الإطلاق رونالد أرواخو.

المدافع الأوروجوياني يعاني من مشكلة في وتر العضلة المقربة في فخذه الأيمن، تعرض لها بمباراة بلاده الودية مع إيران في النمسا.

وقرر بعدها برشلونة خضوع اللاعب لعملية جراحية في فنلندا، ومن المقرر غيابه لفترة تتراوح بين 6 إلى 9 أسابيع، ليصبح في ورطة قبل مشاركة أوروجواي في كأس العالم بقطر في نوفمبر القادم.

وبغض النظر عن موعد عودة اللاعب، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيقوم بتعويض برشلونة ماليًا على التضرر من إصابة مدافعه الشاب.

وقالت شبكة "Tyc Sports" الأرجنتينية إن برنامج حماية اللاعبين بالاتحاد الدولي، يقر بتعويض الأندية التي يتعرض لاعبيها لإصابات تزيد عن 28 يومًا خلال مباريات الأجندة الدولية.

وتقر اللائحة على حصول الأندية على 20.458 ألف يورو عن كل يوم يغيبه اللاعب، ويأخذ كذلك الاتحاد الدولي في الاعتبار راتب اللاعب الثابت دون النظر إلى المتغيرات، والذي يقترب من 7.5 مليون يورو.

وبالنظر إلى إصابة أراوخو فمن المتوقع أن يحصل برشلونة على مبلغ يصل إلى 613 ألف يورو لو غاب اللاعب لمدة 30 يومًا بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن أراوخو ليس هو المصاب الوحيد في برشلونة بالتوقف الدولي، حيث تعرض كذلك ممفيس ديباي لانزعاج عضلي بمواجهة هولندا وبولندا، وأصيب كذلك جول كوندي مع فرنسا ضد النمسا وقد يغيب لمدة شهر هو الآخر، مما يعني حصول النادي الكتالوني على تعويض مماثل لمبلغ أراوخو.