الأمور خرجت عن السيطرة .. جمهور أتلتيكو "يشنق" فينيسيوس!

الأمور تتفاقم قبل مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مساء الخميس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، والضحية هذه المرة فينيسيوس جونيور.

تفاقمت الأمور أكثر في العاصمة الإسبانية قبل ديربي كأس الملك بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد في ربع نهائي البطولة، بعد تصرف جمهور "الروخيبلانكوس" المتطرف الموجه إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم النادي الملكي.

عدد من الصحف الإسبانية، وعلى رأسها "ماركا" كشفت عن قيام جماهير أتلتيكو مدريد بتعليق دمية تمثل فينيسيوس تتدلى من جسر بجوار مدينة "فالديبيباس" الرياضية الخاصة بريال مدريد.

وإلى جانب الدمية التي تم إلباسها قميص فينيسيوس، والتي تحاكي رجلًا مشنوقًا، ظهرت لافتة معلقة مكتوب عليها: "مدريد تكره الريال".

العبارة المكتوبة على اللافتة هي أحد شعارات جبهة أتلتيكو، وهي مجموعة من مشجعي "الروخيبلانكوس" التي عرضت تلك اللافتة في العديد من المناسبات.

رابطة الدوري الإسباني خرجت ببيان للتنديد بذلك التصرف، ووعدت بمحاسبة المتورطين فيه، كما أصدر أتلتيكو مدريد بيانًا هو الآخر للتعبير عن اشمئزازه من تلك الواقعة.

ديربي كأس ملك إسبانيا يثير الكثير من الجدل، بداية من عدد التذاكر التي قدمها ريال مدريد لغريمه، حيث أتاح 334 تذكرة فقط لجمهور أتلتيكو مدريد، وهو العدد الذي تمت السخرية منه على نطاق واسع، خاصة من أنطوان جريزمان نجم "الروخيبلانكوس".

نقطة الخلاف الثانية جاءت نتيجة قرار ريال مدريد الاحتفاظ بحق الدخول لمشجعي أتلتيكو الذين اشتروا مقعدًا خارج المنطقة المخصصة للجماهير الزائرة، قبل أن يتراجع النادي الملكي عن ذلك القرار بعد الانتقادات التي وجهت إليه، وأكد أنه لن يمنع الجماهير التي ترتدي قمصانًا منافسة من دخول المدرجات.

وإلى جانب ذلك كله، كان فينيسيوس بالفعل في أزمة سابقة مع جماهير أتلتيكو مدريد خلال مباراة ديربي الدوري الإسباني، التي أقيمت في سبتمبر الماضي، حيث كان البرازيلي مستهدفًا بهتافات عنصرية خلال ملعب "سفيتاس ميتروبوليتانو" وخلال المباراة نفسها.