الأمور تحدث؟ علامة جديدة على اقتراب أرنولد من ريال مدريد والسر بيلينجهام!

هل يتمكن "بيلي" من إسعاد جماهير الملكي مجددًا؟

يبدو أن "الأمور تحدث" فيما يتعلق بترينت ألكسندر أرنولد الذي يرتبط اسمه بريال مدريد في سوق الانتقالات الحالية.

نجم ليفربول سيكون تدعيمًا مثاليًا للملكي حال إتمام الصفقة، كي يستبدل داني كارباخال في حالة غيابه أو أن يخوض المباريات بالتناوب معه.

ومؤخرًا، أفادت تقارير صحفية بأن جود بيلينجهام قد يكون أداة جذب زميله الدولي الإنجليزي إلى الملكي، وسط شكوك حول اعتماد أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد عليه.

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علامة جديدة تشير إلى هذا الأمر بعد ظهورهما في ملهى ليلي سويًا قبل أيام قليلة، وهو نشر صحيفة "ذا ميرور" لقطات فيديو تظهر الثنائي وهما يستعدان لتناول العشاء في أحد المطاعم بينما تركن سيارتاهما خارج المكان ويتجولان سويًا.

الثنائي موجود في الوقت الراهن في إنجلترا، وسط غياب بيلينجهام عن موسم ريال مدريد التحضيري في الولايات المتحدة الأمريكية.

التقارير تفيد بأن العلاقة تتحسن بين الثنائي في الآونة الأخيرة، ما يعتبره البعض إسقاطًا على محاولات بيلينجهام إقناع أرنولد بالانضمام إلى ريال مدريد.