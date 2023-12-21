"الأمور تحدث".. المدير التنفيذي لمشروع دوري "السوبر ليج" يكشف موعد انطلاق البطولة!

باتت المسائل شبه رسمية..

أدلى الألماني بيرند ريتشارت، المدير التنفيذي لمشروع دوري السوبر ليج الأوروبي، بمقابلة صحفية مع "آس" تطرق فيها إلى العديد من الملفات التي تخص الحكم الأخير لصالح إقامة البطولة، مؤكدًا أن "الاحتكار قد انتهى من كرة القدم الأوروبية".

وقال ريتشارت: "رد فعل (يويفا) هو منطقي لخسارة الاحتكار الذي كان يحتكره للمسابقات، الأندية استعادت حريتها دون خوف من التهديدات، محكمة العدل الأوروبية أكدت أن (يويفا) و(فيفا) يسيئان استخدام المناصب ذات الهيمنة، الباب مفتوح أمام أي فكرة، كرة القدم باتت مجانية وستكون كذلك!".

وأكد ريتشارت أنه يخطط "للبدء بأسرع وقت ممكن، سنستأنف المحادثات مع الأندية والتي استمرت لـ 18 شهرًا، لكن الآن سيكون كل شيء في وضع النهار، نريد تقديم أفضل كرة قدم في العالم سواء للأندية أو الجماهير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن رد فعل خافيير تيباس الرافض للبطولة من جديد، قال: "الآن سقط الاحتكار، أتفهم أن هناك من لا يرتاحون لهذا السيناريو لأنهم لا يريدون فقدان امتيازاتهم، سنطلق البطولة في أقرب وقت فور أن تنتهي المناقشات مع الأندية، وستكون أفضل مسابقة في العالم".

كما أشار إلى أنه في ظل مجانية البطولة، سيتم الاعتماد على الإعلانات كمصدر رئيس للدخل، مشيرًا إلى أن هذا بالإضافة إلى عوائد البث التلفزيوني "هي وظيفته منذ أكثر من 20 عامًا".

وبسؤاله عن إمكانية إنشاء المملكة العربية السعودية في ظل كسر الهيمنة من "يويفا" لبطولة دوري سوبر ليج في أوروبا خاص بها، قال: "لدى الاتحاد الأوروبي آليات لحماية السوق إذا رأى ذلك مناسبا، نريد أن نعرف ما يلزم للذهاب إلى السوق من خلال المنافسة، لا يتعين على أي شخص مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الألماني أو الدوري المحلي لبلاده للمشاركة في الدوري الممتاز، وبالتالي ستكون القواعد واضحة".

وأردف: "كرة القدم شيء يمكن حمايته، بل ينبغي فعل ذلك، والمسؤولون عن كرة القدم في أوروبا عليهم ضمان عدم دخول احتكارات من خارج القارة إليها".