الأمور تتعقد أكثر.. داني ألفيش يقترب من السجن 10 سنوات!!

كارثة على البرازيلي!

الأمور تأخذ منحنى أكثر خطورة، البرازيلي داني ألفيش المتهم بالاعتداء الجنسي في برشلونة قد يواجه عقوبة الحبس من 8-10 سنوات.

وبحسب صحيفة "الموندو" الإسبانية، فإن ألفيش قد يحكم عليه بهذا الحكم وهو الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من شهر.

مكتب المدعي العام الإسباني سيحاكم داني ألفيش بتهمة "الاعتداء الجنسي" بعقوبة تتراوح بين أربع سنوات واثني عشر عامًا، ولكن المصادر تؤكد أنه قد يتم تطبيق الجزء المشدد من العقوبة، وهو أن تتجاوز 8 سنوات بحد أدنى، ويرجح أن تكون بين 8-10 سنوات وفقًا للصحيفة.

يأتي هذا ليزيد من تعقيد الأمور على ألفيش، خصوصًا بعد رفض طلب دفاعه بإخراجه من الحبس الاحتياطي وأخذ كل الضمانات من أجل عدم سفره أو هروبه من جلسات المحاكمة.