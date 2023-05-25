الأمور تتصاعد .. مظاهرات برازيلية أمام السفارة الإسبانية دعمًا لفينيسيوس

البرازيليون يواصلون دعم فينيسيوس ضد العنصرية

دعم البرازيليون بكل الطرق مواطنهم فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، آخر دعم تلقاه منهم كان مظاهرة خارج القنصلية الإسبانية في ساو باولو.

وتعرض فينيسيوس لسلسة من الهتافات العنصرية في الملاعب الإسبانية هذا الموسم آخرها أمام فالنسيا بداية الأسبوع الحالي لتنطلق موجة من الدعم للاعب من داخل البرازيل وفي العالم كله.

ودعمت الأندية البرازيلية فينيسيوس كما ندد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بما يتعرض له فيني. آخر مظاهر الدعم للاعب ريال مدريد كانت مظاهرة تقدر "يورو نيوز" عدد المشاركين فيها بـ 100 فرد تجمعوا خارج القنصلية الإسبانية في ساو باولو يوم الثلاثاء للتنديد بما حدث للاعبهم.

وردد المتظاهرون في المظاهرة التي استمرت قرابة ساعة هتافات "الليجا عنصرية" و"اوقفوا العنصرية في إسبانيا والبرازيل" و"أنا معك فيني" و"ليست كرة قدم بل عنصرية" في إشارة لشعار بطولة الليجا.

وكان فينيسيوس قد قال لخابيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، أن البرازيليين يرون الليجا الآن عنصرية وهو ما أشعل الخلاف بينهما قبل أن يعود ويعتذر تيباس.