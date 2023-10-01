الأمور تتصاعد .. فيكتور أوسيمين يخرج عن صمته ويعلق على فيديو نابولي المهين!

النجم النيجيري خرج أخيرًا عن صمته للرد على فيديو نابولي المهين..

كسر النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الإيطالي أخيرًا صمته للتعليق على حالة الجدل المتعلقة بمقطع الفيديو المسيء الذي نشره حساب ناديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزايدت التكهنات حول مستقبل أوسيمين مع نابولي بعد الفيديو الذي سخر فيه حساب النادي الإيطالي عبر موقع "تيك توك" من النيجيري بعد إضاعة ركلة جزاء.

وكيل أوسيمين هدد نابولي باتخاذ إجراء قانوني، فيما قام اللاعب بحذف جميع الصور التي يظهر فيها بقميص بطل الدوري الإيطالي عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

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وقرر أوسيمين الآن الإدلاء برأيه في الأزمة، حيث كتب بيانًا مطولًا عبر حسابه على "إنستجرام" للتعليق على الأحداث، وفيما يبدو إنها الأمور بتأكيد التزامه مع نابولي.

وجاء في بيان أوسيمين: "كان القدوم إلى مدينة نابولي في عام 2020 قرارًا رائعًا بالنسبة لي، لقد أظهر لي شعب نابولي الكثير من الحب واللطف، ولن أسمح لأي شخص أن يتدخل بيننا".

وأضاف: "إن شغف شعب نابولي يشعل ناري للعب دائمًا بقلبي وروحي، كما أن حبي لشعار النادي لا يتزعزع وأنا أرتديه بكل فخر، الاتهامات الموجهة ضد شعب نابولي غير صحيحة، لدي الكثير من الأصدقاء النابوليتينيين الذين أصبحوا جزءًا من عائلتي وحياتي اليومية".

وتابع: "إنني أقدر النيجيريين والجميع لارتفاع أصواتهم من أجل دعمي والتواصل معي، أنا ممتن إلى الأبد، دعونا ندعم الوحدة والاحترام والتفاهم، إلى الأمام يا نابولي دائمًا".

وظهر أوسيمين مع نابولي منذ أن بدأت تلك الأزمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سجل المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا في مباراتين متتاليتين ضد أودينيزي وليتشي.