الأمور أسهل الآن .. فليك يمنح برشلونة صفقة كبرى في الميركاتو الصيفي!

علاقة جيدة تجمع بين اللاعب ومدربه السابق

وضع نادي برشلونة الإسباني خارطة الطريق للموسم القادم، مع اعتبار التعاقد مع لاعب خط وسط ضمن أهم أولوياته في الميركاتو الصيفي.

النادي الكتالوني أعلن بشكل رسمي التخلي عن المدرب تشافي هيرنانديز، أمس، الجمعة، ووفقًا لجميع التقارير الصحفية فإن الألماني هانز فليك هو الأقرب لخلافته.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن قدوم فليك، سيجعل فكرة التعاقد مع يوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ أسهل من أي وقت مضى، بسبب علاقته مع مدرب برشلونة القادم خلال عملهما معًا في النادي البافاري وبمنتخب ألمانيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب حاول الضغط الصيف الماضي للتوقيع لبرشلونة بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس، ولكن الظروف المالية منعت إتمام الصفقة، ولكن الآن الوضع اختلف لأن تكلفته ستكون أقل قبل عام واحد على نهاية عقده مع النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة تعلم جيدًا أن فليك سيساعد كثيرًا في إتمام الصفقة، كما أن تعدد استخدامات كيميش يعتبر كدعم للمدرب الألماني، بسبب قدرته على اللعب كظهير أيمن ولاعب وسط.

ومن جانبه يثق برشلونة كثيرًا في قدرته على التوقيع مع لاعبين مميزين هذا الصيف، تماشيًا مع قاعدة 1:1 للعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، حيث يستعد النادي للإعلان عن صفقات رعاية جديدة خلال الأسابيع القادمة.

جدير بالذكر أن برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب آخر وهو جويدو رودريجيز لاعب ريال بيتيس، ومن غير الواضح حتى الآن مصير الصفقة "المجانية" بعد رحيل تشافي.