"رغم الأموال وتواجد كريستيانو رونالدو" .. الأهلي المصري يتفوق على الهلال والنصر والاتحاد مجددًا!

صدمة مصرية جديدة للأندية السعودية

رغم تواجد الأسطوة البرتغالية كريستيانو رونالدو والأموال الضخمة التي تصرف على جلب اللاعبين؛ إلا أن الثلاثي السعودي الهلال والنصر والاتحاد، خسروا جائزة "الأفضل" في الشرق الأوسط.

الهلال والنصر والاتحاد تم ترشيحهم رسميًا؛ للمنافسة على جائزة "جلوب سوكر 2023" لأفضل نادي في الشرق الأوسط، المقدمة بالتعاون بين رابطتي الأندية ووكلاء اللاعبين الأوروبيين.

وفي الحفل.. تم اختيار النادي الأهلي المصري، كأفضل نادي في الشرق الأوسط لعام 2023، متفوقًا على الهلال والنصر والاتحاد، بالإضافة إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

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تتويج الأهلي بـ"الجائزة"، مساء اليوم الجمعة؛ جاء بعد إنجازاته الكبرى في عام 2023، بالحصول على الدوري المصري وأبطال إفريقيا، بالإضافة إلى احتلاله المركز الثالث في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن "عملاق جدة" الاتحاد، شارك هو الآخر في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، والتي استضافتها المملكة على أراضيها؛ إلا أنه ودع المنافسة من الدور الثاني؛ بعد الخسارة أمام الأهلي المصري بالذات، والذي تحوّل إلى عقدة للفرق السعودية، في الفترة الأخيرة.