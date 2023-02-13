الأموال أفسدت الصفقة على ريال مدريد .. كواليس انتقال جواو كانسيلو إلى بايرن

كواليس جديدة في صفقة انتقال كانسيلو إلى بايرن ميونخ

رفض مانشستر سيتي بيع نجمه جواو كانسيلو إلى ريال مدريد بسبب العرض المادي الغير مناسب المُقدم من الفريق الإسباني للحصول على الظهير البرتغالي.

كانسيلو انتقل إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند خيار الشراء الإلزامي مقابل 70 مليون يورو.

وكانت تقارير سابقة أفادت أن اللاعب كان يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية المنقضي، لكنه اسبتعد ذلك بسبب أنه رأى أن النادي الإسباني لا يفكر في ضم صفقات خلال شهر يناير، لذلك انضم إلى البايرن.

وكشفت شبكة "ذا أتلتيك" الأمريكية أن ريال مدريد كان سيقدم عرضًا للسيتي للتعاقد مع كانسيلو.

ووفقًا للتقرير فإن عرض ريال مدريد وصل إلى 30 مليونًا بالإضافة إلى 20 مليونًا آخرى كمتغيرات، لكن سيتي لم يقبل سوى ب70 مليونًا دفعة واحدة، وهو ما سيدفعه العملاق البافاري، لذا انهارت المفاوضات بين مدريد وسيتي.