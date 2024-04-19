الأموال في الطريق .. الكشف عن الموعد المرتقب لعودة برشلونة إلى "كامب نو"

أمنية لابورتا تتحطم أمام جدول العمل

تلقت جماهير برشلونة أنباء جيدة بشأن موعد افتتاح الملعب التاريخي لفريقها "كامب نو"، والعودة من جديد لاستضافة مباريات النادي الكتالوني.

وكان برشلونة مقيدًا بخوض مبارياته على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" بمنطقة مونتجويك، في انتظار انتهاء أعمال التطويل في "كامب نو" والتي تستهدف زيادة ضخمة في عدد الحضور، تصل إلى 105 آلاف مشجع في المباراة الواحدة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن الموعد المرتقب لافتتاح كامب نو، حيث أشارت إلى أن إدارة برشلونة حددت بشكل مبدئ يوم الأحد 15 ديسمبر 2024 من أجل العودة إلى الملعب التاريخي.

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وأوضحت أن مجلس إدارة برشلونة كان يستهدف العودة إلى "كامب نو" بالتزامن مع تاريخ الذكرى الـ125 لتأسيس النادي، 29 نوفمبر، وهو يوم جمعة، لكن تقرر أخيرًا عدم التسرع وخوض أول مباراة في الدوري على الملعب التاريخي في منتصف ديسمبر، أي قبل أسبوع من عطلة عيد الميلاد.

وأشارت إلى أن هناك توقعات بأن يتم استخدام 60% من السعة الإجمالية للملعب مع الموعد المذكور سلفًا، والتي من المخطط أن تبلغ 105 آلاف مقعد، أي حوالي 63 ألفًا.

وأكدت "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة حصل على إذن من مجلس مدينة برشلونة لتمديد جدول العمل في أعمال تطوير "كامب نو"، ومنذ يوم 6 أبريل الماضي، تسير وتيرة العمل في الملعب من الإثنين إلى الجمعة لمدة 4 ساعات يوميًا، وتزيد ساعتين يوم السبت.

في نفس السياق، سيعقد مجلس إدارة نادي برشلونة اجتماعًا الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة سعر التذاكر الموسمية وتذاكر "VIP" لأعضاء النادي، خصوصًا أن العودة إلى "كامب نو" ستكون بعد بداية الموسم، حيث يتوقع أن تدر دخلًا كبيرًا.