الأمن يتدخل ويحبط مخطط نونو سانتو وجهازه في كلاسيكو الهلال والاتحاد

كادت تحدث أزمة خطيرة بسبب نونو سانتو وجهاز نادي الاتحاد الفني

ساعة بعد أخرى، تظهر كواليس جديدة عن كلاسيكو الهلال والاتحاد، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2)، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وبهذه النتيجة.. رفع الاتحاد رصيده إلى 63 نقطة، في صدارة دوري روشن السعودي؛ ليتقلل الفارق بينه ونادي النصر "الوصيف"، إلى 3 نقاط فقط، قبل النهاية بثلاث جولات.

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد الجدي، عن محاولات من الجهاز الفني لنادي الاتحاد، بقيادة البرتغالي نونو سانتو، لدخول غرفة الطاقم التحكيمي، الذي أدار الكلاسيكو؛ بعد إطلاق صافرة النهاية.

وأشار الجدي في تصريحات عبر برنامج "صدى الملاعب"، إلى أن الجهاز الفني للعميد الاتحادي، كان يشعر بغضب شديد للغاية، من الأداء التحكيمي في الكلاسيكو.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن الأمن تدخل على الفور، ومنع دخول أفراد الجهاز الفني للاتحاد، إلى غرفة الحكام؛ لتنتهي الأزمة.