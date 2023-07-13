الأمل يعود للأهلي أم الهلال؟ "نادٍ سعودي وقع البنود الشخصية" مع توماس بارتي!

أحمد مجدي
Thomas Partey Arsenal 2022-23Getty
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صفقة جديدة تقترب من الدوري السعودي

تقترب آمال "نادٍ سعودي" من الحصول على خدمات الدولي الغاني توماس بارتي لاعب آرسنال بعد أن كان الحديث قد توقف خلال الأيام الماضية عن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا.

المملكة العربية السعودية قدّمت أكثر من عرض إلى بارتي؛ للانضمام إلى دوري روشن للمحترفين، وسط ارتباط اسمه، بناديي الهلال والأهلي.

لكن الحديث توقف في الأيام الماضية، قبل أن يعود مجددًا من خلال تقارير إعلامية سعودية.

فالصحفي السعودي نواف العقيل ذكر عبر حسابه على "تويتر" أن هناك ناديًا سعوديًا "أنهى الاتفاق مع توماس بارتي حول البنود الشخصية" وفق تعبيره.

وهذا لا يعني أن الصفقة قد انتهت، إذ تتبقى تفاصيل هامة مع نادي آرسنال، الذي يملك عقد لاعب الوسط الغاني القوي والمميز.

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