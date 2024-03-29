"الأمر يبدو مرعبًا" .. تشافي يتحدث عن إصابة تير شتيجن ويوجه رسالة لمهرج برشلونة!

"ليفاندوفسكي وحش وقائد حقيقي.. ولا أفكر في باريس"

كشف تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تفاصيل إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، التي تعرض لها قبل مواجهة لاس بالماس، المقررة غدًا السبت في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "الجميع بخير في الفريق باستثناء أندرياس كريستينسين، الذي لا يزال يشعر بعدم الراحة. الأمر مع تير شتيجن كان مرعبًا. لكن كوندي وأراوخو بخير".

وأضاف: "فيران توريس بخير وسيعود في نهاية هذا الأسبوع، لعبنا مباراتين ضد فريق الشباب لاستعادة لياقتنا وقدم أداء جيدًا".

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وتابع مدرب برشلونة: "ليفاندوفسكي وحش وقائد حقيقي، ويعمل دائمًا بتواضع، ويريد التحسن على الرغم من عمره. لقد عاد بشكل جيد بعد التوقف الدولي، ونفس الأمر جوندوجان الذي يقدم موسمًا مميزًا، فهو يحافظ على الإيقاع في الملعب ولديه شخصية. إنه لاعب كرة قدم مختلف".

وأوضح: "لن أمنح لاعبي برشلونة راحة في مباراة الغد، لن يكون يومًا مثاليًا، لأن لدينا أيضًا 10 أيام للتحضير للمباراة التالية أمام باريس في دوري الأبطال. بالطبع هي فترة جيدة للتجهيز، لكننا نركز أولاً على مباراة الغد. لن تكون سهلة ولاس بالماس ليس خصمًا بسيطًا، ومن المهم الفوز بالنقاط الثلاث للضغط على ريال مدريد".

وتطرق تشافي للحديث حول المطالبات باستمراره مع الفريق، رغم إعلانه الرحيل بنهاية الموسم، قائلًا: "أنا ممتن للغاية، هناك الكثير من الثقة في شخصي، لكن أعتقد أنه لا شيء يتغير. أعتقد أن القرار الذي اتخذته هو الأفضل للنادي".

وختم موجهًا رسالة للاعبه لامين يامال: "استمر على هذا المستوى. برشلونة هو أكبر خطوة في عالم كرة القدم، وعليك أن تحافظ على هذه الروح. إنه فتى مراهق في سن النمو وعلى المستوى العقلي، فهو مهرج ويضحك دائمًا، لكنه يستوعب جيدًا ما يحدث له والفريق يساعده وعلى الرغم من صغر سنه. إنه شخص ناضج ومسؤول".