الأمر وصل لمعايرة بالمرض .. صراع النصر والاتحاد ينحرف عن المسار الرياضي!

الصراع النصراوي الاتحادي يزداد سوءًا يومًا تلو الآخر..

shahid

رغم أن الكثير من الإعلاميين الرياضيين العقلاء طالبوا وزارة الإعلام مرارًا وتكرارًا بالسيطرة على الوضع في الوسط الرياضي السعودي، في ظل سيطرة نبرة التعصب عليه إلا أن العلاقة بين إعلاميي النصر والاتحاد تزداد سوءًا يومًا تلو الآخر.

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الإعلامي محمد البكيري يقود الكتيبة الاتحادية، واستمر الجدال بينه وبين النصراوي عبد العزيز المريسل لعدة أسابيع، ولا يزال مستمرًا، لكنه اشتعل مع غيره أيضًا.

طرف الخلاف هذه المرة هو النصراوي مبارك الشهري، الذي أخذ الخلاف لمنحنى آخر، وصل لحد معايرة البكيري بمرضه.

الشهري قام بسب البكيري، لكن أكثر ما أثار استياء الكثيرين هي عبارة: "كان مريض قلب .. فأصبح معتوه من قلب"، التي كتبها في إحدى تغريداته، في إشارة إلى الفترة التي قضاها الإعلامي الرياضي في صراع مع مرض في القلب وأجرى على إثره عملية جراحية.

لكن فاجأه البكيري بإعادة نشر تغريدته دون رد صريح عليها، واكتفى بمتابعة ردود المدافعين عنه.

جدير بالذكر أن المنافسة بين الاتحاد والنصر على لقب دوري روشن السعودي مشتعلة، إذ يتصدر العميد جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط فقط عن العالمي، مع بقاء سبع جولات على نهاية الموسم.

Shahid