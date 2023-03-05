"الأمر مؤلم، لم أستطع مشاهدتهم" .. آرنولد يصف لحظات مانشستر يونايتد بكأس الرابطة!

أكد ترنت ألكساندر آرنولد لاعب فريق ليفربول إنه لم يتمكن من مشاهدة فريق مانشستر يونايتد وهو يتوج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية.
وقال آرنولد: "فكرت في نفسي أنه لا يمكنني أن أشاهد ذلك يحدث، معرفتي إنهم رفعوا ذلك الكأس تؤلمني، نعم كأنها تحرقني".
وأضاف: "ذلك يظهر لكم كيف لكرة القدم أن تتغير بسرعة كبيرة، انظروا إلى آرسنال، في نهاية الموسم الماضي الكل كان يتحدث عن فشلهم، وعدم وصولهم للمراكز الأربعة الأولى، والآن فجأة يتقدمون سباق الدوري".
وأردف: "في كرة القدم تحدث تلك التغييرات بين ليلة وضحاها، نفس الأمر حدث مع مانشستر يونايتد، أنظروا كيف تغيروا عن الموسم الماضي، حتى عن بداية الموسم بعد خسارتهم أمام برينتفورد".
جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد حسم لقب كأس الرابطة لنفسه بعد التفوق على نيوكاسل بهدفين نظيفين في النهائي.
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