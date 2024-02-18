"الأمر معقد" .. تعليق مفاجئ من لويس إنريكي بشأن توتر علاقته بـ كيليان مبابي

كشف المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن وجود خلاف بينه وبين النجم كيليان مبابي خلال مباراة الفريق أمام نانت بالدوري الفرنسي.

وفضّل إنريكي أن يضع مبابي على مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان، في المباراة التي انتصر فيها الفريق على نانت بهدفين دون رد.

وقال إنريكي خلال تصريحات لـ "Canal+": "علاقتي جيدة بمبابي، ونحن نتواصل بشكل جيد ولا يوجد أي مشاكل بيننا ولكن الأمر بسيط وفي نفس الوقت معقد!".

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وأوضح المدرب الإسباني: "علينا أن نحتفظ بطاقة بعض اللاعبين، بعد أن لعبنا مواجهة قوية يوم الأربعاء الماضي ضد ريال سوسيداد، كان علينا أن نمنح الفرصة لبعض من اللاعبين الآخرين".

لويس أضاف: "نمتلك طموحات كبيرة ونُريد أن يكون الجميع جاهزًا، وواجهنا صعوبة في مباراة نانت لأنه قدم لقاء دفاعي بشكل جيد".

واختتم إنريكي تصريحاته قائلًا: "حققنا انتصارًا مهمًا، والأهم أن جماهيرنا تشعر بأن جميع اللاعبين في أفضل جاهزية".