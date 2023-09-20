الأمر ليس بسيطًا .. صدمة قوية لجماهير الاتحاد بشأن حمد الله

الاتحاد يتلقى صدمة كبيرة بشأن حمد الله

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تلقت جماهير الاتحاد صدمة قوية جدًا بشأن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، وذلك بعد مرور 6 جولات فقط في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين!

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حمد الله تعرض لإصابة قوية في الكتف، جعلته يخرج بين شوطي مباراة الاتحاد أمام أجمك الأوزبكي، بالجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكشف الإعلامي نجيب الجداوي عبر حسابه على منصة "إكس" عن أن إصابة حمد الله ليست بسيطة، وأنه سيحتاج للعلاج لمدة تصل إلى 3 أسابيع مقبلة.

وسيخضع حمد الله إلى برنامج علاجي خلال الفترة المقبلة، من أجل تجهيزه طبيًا للمشاركة رفقة العميد في باقي مباريات الموسم الحالي 2023-2024.

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وبذلك يغيب حمد الله عن 7 مباريات للاتحاد، في دوري روشن أمام " الفتح والفيحاء والأهلي والتعاون"، وفي كأس الملك أمام الخلود، وفي دوري أبطال آسيا أمام سباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي".

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