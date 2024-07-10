"الأمر له علاقة باليسار".. مزحة "مثيرة للشفقة" من أسطورة إنجلترا تفجر غضب الفرنسيين!

هزيمة مخيبة لآمال للديوك..

ألقى جاري لينيكر أسطورة إنجلترا ومقدم البرامج في شبكة "بي بي سي" نكتة لم تمر مرور الكرام بعد خروج فرنسا من نصف نهائي يورو 2024.

النكتة أتت بعد هزيمة فرنسا، حيث قال لينيكر: "يبدو أن الأمر متعلق كله باليسار الآن!" في إشارة إلى الانتصار السياسي لليسار الفرنسي في الانتخابات الأخيرة بفرنسا.

المزحة لم تلاق القبول بين المشجعين والمتابعين، سواء بين الفرنسيين أو الإنجليز، وصفوه بأنه "مثير للشفقة" وفقًا لاستخدام كلمة موحدة للنيل من أسطورة إنجلترا.

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كما دعا قطاع واسع من متابعي لينيكر إلى إقالته من عمله في "بي بي سي" بسبب عدم الحياد في طرح وجهة تظره، وأخذ كرة القدم بعيدًا عن سياقها.

وكانت فرنسا قد هزمت من إسبانيا 2-1 في نصف نهائي يورو 2024، ليسدل الستار على مسيرة رجال المدرب ديدييه ديشان في هذه النسخة من المسابقة.