"الأمر خرج من يدي" .. ماكرون يستسلم أمام مبابي ويلقي الكرة في ملعب باريس سان جيرمان

ماذا دار في حفل عشاء قصر الإليزيه؟

تحدث إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، عن تفاصيل جلسة العشاء التي جمعته بكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في قصر الإليزيه قبل يومين.

وكان كيليان مبابي، قد أبلغ إدارة النادي الباريسي أن الموسم الحالي هو الأخير له في حديقة الأمراء، حيث سيرحل بانتهاء عقده في الصيف المقبل، وتشير كافة التقارير الصحفية إلى اقترابه من العملاق الإسباني ريال مدريد.

وأكد ماكرون في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب"، على هامش حفل افتتاح القرية الأولمبية في باريس اليوم الخميس: "هل كان العشاء لمحاولة الاحتفاظ بكيليان؟ مُطْلَقًا. لم يكن هناك أي نقاش حول هذا الأمر وأترك الأمر لإدارة النادي للعمل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كان من الطبيعي وجود كيليان مبابي هناك، فهو بطل كبير ساهم في مشوار الفريق الفرنسي في قطر وفي نجاحات باريس سان جيرمان في المواسم السبعة الماضية".

وتابع الرئيس الفرنسي: أعتقد أن كل الفرنسيين معجبون بهذا اللاعب العظيم، لكن لم يكن هناك أي نقاش حول هذا الأمر".

يذكر أن الحفل الذي أقيم في قصر الإليزيه شهد حضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والذي تمنى التوفيق لمبابي في رحلته الجديدة بقوله "حظًا سعيدًا لك"، بينما داعب الرئيس الفرنسي النجم الباريسي قائلًا "ستسبب لنا الكثير من المشاكل".