"الأمر حدث معي" .. دفاع جديد من هنري عن فترة ميسي في باريس سان جيرمان!

هنري دافع مجددًا عن فترة ميسي المخيبة في باريس سان جيرمان..

دافع الفرنسي تييري هنري نجم برشلونة السابق عن الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد الفترة التي قضاها في باريس سان جيرمان، مؤكدًا أنه لم يتمكن من أن يكون نجم الفريق الأول في وجود كيليان مبابي ونيمار.

ولم يتمكن ميسي من الارتقاء إلى مستوى التوقعات خلال موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان، وغادر النادي عند انتهاء عقده في يونيو الماضي لينضم إلى إنتر ميامي الأمريكي.

ورغم أن ميسي سجل 32 هدفًا في 75 مباراة مع باريس سان جيرمان، إلا أن ذلك كان أقل بكثير من الأرقام التي كان يسجلها رفقة برشلونة، ليتعرض النجم الأرجنتيني إلى صافرات استجهان من قبل باريس سان جيرمان قرب نهاية فترته مع النادي.

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وفي مقابلة مع جيروم روثن عبر محطة "RMC" الإذاعية الفرنسية، سُئل هنري عما إذا كان يشعر بخيبة أمل من فترة ميسي في باريس سان جيرمان، والتي أسفرت عن ثلاثة ألقاب.

وقال هنري: "لا، لا أعتقد ذلك، سأقول السبب، أذكركم عندما قلت أنه بالنسبة لي فإن اللعب مع هذا الفريق بمثابة صداع، كنت أتحدث مرة أخرى عن الهيكلة والتنظيم".

وأضاف: "أعلم أنك ستضحك مرة أخرى، لكن كيف تلعب بالثلاثي ميسي ومبابي ونيمار في نفس الوقت؟".

ثم تساءل روثن قائلًا: "كان بإمكانهم القيام بعمل أفضل، ويمكنهم تقديم أداء أكثر قوة أليس كذلك؟ سلوكه فقط كان السبب".

ليرد هنري: "لا أستطيع أن أقول ذلك، لماذا؟ لأنه حديث لي، عندما لعب ميسي مع منتخب الأرجنتين كان هناك هيكل، لم يكن هناك ثلاثة ميسي هو فقط، لقد وُضع في إطار حيث هو وحده الزعيم، وسوف يتألق".

وأضاف: "في مرحلة ما عندما تركت آرسنال، لقد بكيت عندما غادرت إلى برشلونة، لقد استغرق الأمر مني عامًا لأدرك أنني تركت آرسنال في الواقع، وأظن أن ذلك حدث له".

باريس سان جيرمان لم يتمكن من حصد الجائزة الكبرى، بتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في وجود الثلاثي، ميسي ونيمار ومبابي، وربما لا يكون عدم التتويج بدوري الأبطال فقط على عاتق ميسي بصورة منفردة، حيث ألهم الأرجنتيني منتخب بلاده لتحقيق المجد في كأس العالم 2022.