"الأمر بيد هذا الثنائي" .. نائب رئيس برشلونة يعلق على مفاوضات كانسيلو وفيليكس!

نائب رئيس برشلونة يعلق على تحركات النادي في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الصيفية..

كشف رافا يوستي نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني ضمنيًا عن خطط "البلوجرانا" خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية 2023.

برشلونة يراقب أكثر من لاعب في الآونة الأخيرة من أجل تدعيم صفوفه خلال منافسات موسم 2023-2024، وعلى رأسهم البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، ومواطنه جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال يوستي عن احتمالية تعاقد برشلونة مع الثنائي في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "جواو فيليكس؟ نشعر بالفخر لسماع أن لاعبًا ممتازًا مثله يريد الانضمام إلينا في برشلونة".

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وأضاف: "لكن الأمر سيكون منوطًا بتشافي وديكو للتعاقد مع فيليكس وكانسيلو".

ويعد كانسيلو بالتحديد هدفًا رئيسيًا بالنسبة لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، الذي يرى أن التعاقد مع ظهير بقدرات البرتغالي سيمنح الفريق قوة أكبر على الصعيدين الدفاعي والهجومي.

يذكر أن برشلونة أنفق مبلغًا لم يتجاوز أربعة ملايين يورو فقط في فترة الانتقالات الصيفية 2023 بالتعاقد مع أوريول روميو من جيرونا، فيما جاء التعاقد مع إلكاي جوندوجان وإينييغو مارتينيز في صفقتين مجانيتين، بعدما انتهى عقد الثنائي مع مانشستر سيتي وأتلتيك بيلباو على الترتيب.