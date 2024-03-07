قرار حسام حسن يضع المدرب الألماني في مأزق

اتخذ الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، كافة الإجراءات الحذرة لحماية النجم المصري محمد صلاح، من خطر تجدد الإصابة، على أمل أن يعود للمشاركة مع الفريق بانتظام في الفترة المقبل.

ولم يشارك صلاح مع ليفربول خلال عام 2024 سوى في مباراتين فقط، حيث تسببت الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، في غيابه لفترة طويلة، ثم عاد وشارك في مباراة واحدة أمام برينتفورد منذ 3 أسابيع، لكن تجددت إصابته وغاب لفترة أخرى.

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ورفض كلوب المخاطرة والدفع بصلاح في تشكيلة ليفربول خلال مباراة سبارتا براج التشيكي، اليوم الخميس في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، رغم أن النجم المصري عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية منذ يومين.

وتحدث كلوب عن موقف محمد صلاح، من مباراة الدوري الأوروبي مع سبارتا براج، قائلًا: "نعم صلاح سافر معنا، وقد تدرب لمدة يومين. إنه مليء بالطاقة من الجيد جدًا أن يعود، لكن علينا أن نهدأ ونرى، عودته أمر جيد حقًا بالنسبة لنا ويمكنك أن ترى أنه سعيد جدًا، لقد كان سيئ الحظ للغاية مؤخرًا، ثم لعب مباراة مذهلة في برينتفورد ثم خرج مرة أخرى".

وتابع كلوب: "نريد أن نكون حذرين في عودته، لكننا في فترة شديدة التوتر بمنتصف الموسم ونحن بحاجة إلى الجميع والآن دعونا نرى متى يمكننا استخدامه. وهكذا هو الحال معه ومع الآخرين أيضًا. إنها مجرد أخبار جيدة".

ويخوض ليفربول 3 مباريات قوية أمام سبارتا براج ذهابًا وإيابا بالدوري الأوروبي وضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي، قبل أن يصل إلى فترة التوقف الدولي التالية.

وأكد كلوب عندما سُئل عن إعلان حسام حسن مدرب منتخب مصر استدعاء محمد صلاح للمشاركة في دورة ودية مع الفراعنة، أن هذا الأمر لا يعنيه في شيء، موضحًا: "سيتم تحديد ذلك في سياق آخر، دعونا نرى كم من الوقت يمكنه اللعب الآن، وماذا يمكننا أن نقدم له، وبعد ذلك هناك مباراتان مع مصر، لكن الأمر في الحقيقة ليس من اختصاصي أو أشياء من هذا القبيل".