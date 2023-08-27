الأمر أصبح رسميًا .. تطور ملفت في مستقبل ميشايل مع الهلال

الجناح البرازيلي يعيش وضعًا غامضًا مع الهلال

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كشف الصحفي رودي جاليتي عن تطور ملفت في مستقبل ميشايل مع فريقه الهلال، والذي يُحاط بالكثير من الغموض حاليًا.

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الهلال قام بثورة على صعيد اللاعبين الجدد خاصة الأجانب، حيث تخلى عنهم جميعًا باستثناء ميشايل وضم 7 جدد، فيما تعاقد مع المدافع السعودي حسان تمبكتي من الشباب بعد صراع شرس مع النصر والاتحاد والأهلي.

جاليتي كشف عن تلقي الهلال عرضين رسميين للتعاقد مع ميشايل، مشيرًا إلى أن الإدارة تُجري حاليًا مشاورات مع المدرب جورج جيسوس لبحث مستقبل اللاعب في ظل تلك العروض واتخاذ القرار الأفضل.

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صاحب الـ27 عامًا ارتدى قميص الزعيم الأزرق في يناير 2022، وقد واجه صعوبات في البداية لكنه أصبح فيما بعد من العناصر الأساسية والمؤثرة في الفريق.

ميشايل ارتبط كثيرًا بالعودة إلى البرازيل خاصة مع تصريحاته المتكررة عن حنينه للوطن وصعوبة الحياة في الغربة.

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