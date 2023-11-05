"الأفضل لك أن تكون ملكًا في قريتك" .. نجم فرنسا ينصح مبابي بعدم الانتقال لريال مدريد

هل يستجيب مبابي للنصيحة؟

بدأ العد التنازلي لنهاية عقد كيليان مبابي، مع باريس سان جيرمان، وبدأ سباق الأندية في محاولة التوقيع مع النجم الفرنسي في يناير المقبل، أو تنجح محاولات الفريق الباريسي في تجديد عقده.

وارتبط مبابي، بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، والانضمام إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده، إلا أن إدارة الميرينجي خرجت ونفت وجود أي مفاوضات مع مبابي في الفترة الماضية.

وحاولت إدارة ريال مدريد، في الصيف الماضي التعاقد مع النجم الفرنسي صاحب الـ 24 عامًا، إلا أن محاولاتها فشلت وفي النهاية استمر مبابي مع باريس سان جيرمان، وسط تكهنات بإتمام الصفقة بعد نهاية العقد.

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وفي سياق متصل نصح سمير نصري، لاعب منتخب فرنسا ومانشستر سيتي الأسبق، مواطنه بعدم الانتقال إلى ريال مدريد، والاستمرار مع باريس، ليصبح ملكًا متوجًا في العاصمة الفرنسية.

وقال نصري في تصريحات صحفية: "مبابي من باريس، ولو كنت مكانه سأستمر في باريس، بدلًا من الذهاب إلى ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "لو كان مارسيليا مملوكًا لقطر، عندما كنت لاعبًا في صفوفه لم أكن أرحل عن صفوفه أبدا، أعتقد أنه من الأفضل للشخص أن يكون ملكًا في قريته".