"الأفضل في العالم" .. اعتراف قوي من مدرب ميسي السابق بشأن رونالدو!

من الأفضل في العالم، ميسي أم رونالدو؟

على الرغم من ترك البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي القارة الأوروبية، إلا أن المقارنة بينهما مستمرة لاختيار الأفضل من وجهة نظر المدربين والجماهير.

وقال كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق الدحيل القطري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "عندما يتواجد رونالدو فلا يوجد الكثير تستطيع أن تقوم به".

وأضاف: "رونالدو سجل هدفين جميلين لا أستطيع أن أعبر عن وصفه، لأنه أمر استثنائي بأن لاعب يبلغ من العمر 38 عامًا ويقدم هذا الأداء".

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المدرب الفرنسي واصل: "كريستيانو رونالدو هو مازال أفضل لاعب في العالم".

يُذكر أن جالتييه كان مدربًا للأرجنتيني ميسي خلال فترة توليه تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم الماضي، حيث شارك ليونيل تحت قيادته في 41 مباراة، سجل فيها 21 هدفًا وصنع 20 هدفًا لزملائه.