"الأفضل في السعودية والعرب" .. رد فعل مفاجئ من حسان تمبكتي!

رد فعل لم يكن متوقعًا من مدافع الشباب

فرض حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب نفسه، كواحد من أفضل مدافعي دوري روشن للمحترفين، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به طوال الموسم الحالي.

وقاد تمبكتي فريقه الشباب ليصبح من أفضل فرق دوري روشن الموسم الحالي، حيث نافس على صدارة الترتيب في الكثير من الأوقات.

وانتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو، لأحد المشجعين مع حسان تمبكتي، وهو يوجه له رسالة قوية، ويصفه بالأفضل في السعودية والعرب.

وقال المشجع: "تمبكتي أفضل مدافع سعودي وعربي والعالم"، ليرد عليه حسان تمبكتي قائلًا: "لا هذا الكلام غير صحيح بالمرة".

وعلق المشجع على الفيديو قائلًا: "حبيبي يا حسان متواضع"، بعد رد فعله على ما قاله في الفيديو الذي نشره على موقع "تيك توك".