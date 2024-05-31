الأفضل في أوروبا .. إحصائية مثيرة تنصف صلاح وتُثبت عجز هجوم ليفربول!

النجم المصري لم يمر بأفضل مواسمه مع الريدز

ربما لم يمر الجناح المصري محمد صلاح بأفضل مواسمه مع ليفربول، ولكن هذا لم يمنع تصدره واحدة من أهم الإحصائيات في أوروبا.

صلاح تعرض للعديد من الانتقادات خلال موسم 2023/2024، بسبب هبوط مستواه مقارنة بالمواسم الماضية، ولكن موقع "Squawka " عرض إحصائية عبر شركة أوبتا قد تنصفه قليلًا.

وجاء ذلك باحتلال صلاح المركز الأول في الدوريات السبع الكبرى، في صناعة أكبر عدد من الفرص عن طريق اللعب المفتوح.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء ذلك بعدما صنع صلاح 22 هدفًا خلال النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، بفارق ضئيل عن ميجيل جوتيريز لاعب جيرونا صاحب المركز الثاني.

وهو ما يسلط الضوء على مدى جودة صلاح، الذي جاء في المركز السابع بقائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي، بينما احتل المركز الثالث في صناعة الأهداف برصيد 10 تمريرات حاسمة.

المثير في هذه الإحصائية أن هناك ثلاثة لاعبين أقل منه في صناعة الفرص من اللعب المفتوح، وهم سون هيونج مين وكيفين دي بروينه وكول بالمر، تمكنوا من لعب 10 تمريرات حاسمة مثله، مما يعني أن خط هجوم ليفربول فشل في استغلال الفرص التي صنعها صلاح، وإلا كان رصيده من الأهداف المصنوعة سيزيد بشكل ملحوظ.

جدير بالذكر أن موسم صلاح انتهى بصورة مُحبطة، حيث اكتفى الفريق بالحصول على كأس رابطة المحترفين، وفشل في الفوز بالدوري الأوروبي وكأس الاتحاد، وخرج في الأسابيع الأخيرة من سباق الحصول على البريميرليج لصالح مانشستر سيتي.