الأفضلية للعالمي .. منافسة بين الهلال والنصر على هداف كورينثيانز

كورينثيانز يرفض التخلي عن هدافه ولكن رغبة اللاعب قد تحسم الصفقة

كشفت تقارير صحفية، عن وجود منافسة قوية بين الهلال والنصر خلال الوقت الحالي، من أجل التعاقد مع روجر جيديس مهاجم وهداف كوريثنيانز البرازيلي.

ويبحث الهلال عن التعاقد مع مهاجم هداف، ليكون بدلًا من النيجيري أوديون إيجالو الذي رحل بنهاية عقده، عقب انتهاء الموسم الماضي، كما أن النصر يُريد مواصلة تدعيم صفوفه.

وأشار موقع "جلوبو" البرازيلي، إلى أن كورينثيانز لا ينوي بيع جيديس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للهلال أو النصر، ولكن إرادة المهاجم قد تكون حاسمة للخروج من فريقه.

وينتهي عقد جيديس مع كورينثيانز في صيف 2025، ولن يتخلى عنه فريقه إلا في حالة دفع الشرط الجزائي في عقده، والذي لا يعلمه أحد حتى الآن.

ويمتلك النصر الأفضلية في مفاوضاته مع جيديس، حيث من الضروري التعاقد مع مهاجم، بالإضافة إلى طلب البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق التعاقد معه، حيث واجهه حينما كان مدربًا لبوتافوجو.

لعب جيديس مع كورينثيانز في موسم 2022-2023، 38 مباراة بمختلف البطولات، سجل فيها 21 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا.