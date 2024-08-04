"لن نختبر الأعضاء التناسلية!" .. اللجنة الأولمبية الدولية تجدد ثورتها من أجل إيمان خليف

رغم المحاولات الكبرى لتعطيل الملاكمة الجزائرية إلا أنها تحظى بدعم كبير على الجانب الآخر..

تجدد اللجنة الأولمبية الدولية دفاعها عن الملاكمتين الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو تينج على خلفية أزمة "الأهلية الجنسية" المتفجرة في دورة الألعاب الأولمبية الجارية حاليًا في العاصمة الفرنسية "باريس".

الأزمة تفجرت تحديدًا قبل مواجهة الجزائرية أمام الإيطالية أنجيلا كاريني، إذ ادعى الجانب الإيطالي أن الأولى خاضعة لعملية "تحول جنسي" وأنها ذكر بالأساس، حتى أن كاريني قامت بالانسحاب من المواجهة بعد أقل من دقيقة من انطلاقها، بداعي تلقي ضربات قوية، لتتأهل إيمان لربع النهائي.

وقتها أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانًا رسميًا دافعت به عن خليف، مشددة على أنه ليس هناك ما يثبت الاتهامات الموجهة لها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جديد، دافع مارك آدمز؛ المتحدث الرسمي عن اللجنة عن الملاكمتين الجزائرية والتايوانية، إذ قال في تصريحاته للصحفيين: "نحن لا نعترف باختبارات الجنس ولا نضع اختبارات الحمض النووري في عين الاعتبار، لأنها غير قانونية، لا نريد العودة لفترة اختبارات الأعضاء التناسلية".

وأضاف: "نحن نتحدث عن مسألة لها علاقة بحقوق الإنسان، هذه الاختبارات غير قانونية، ويتم إجراؤها بشكل تعسفي، الجدل الدائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي شيء، والخصوصية وحقوق الإنسان شيء آخر، لا يمكن اختصار القضية في 140 حرفًا!".

يذكر أن إيمان خليف نجحت في العبور لنصف نهائي الأولمبياد تحت 66 كجم بعد فوزها أمس السبت، أمام المجرية آنا لوكا هاموري.