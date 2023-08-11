الأضخم في تاريخ الدوري السعودي؟ "تمبكتي يمتلك عرضًا لا يُقاوم"

أحمد رفعت
Hassan Altambakti Shabab 2023Al Shabab Twitter
دوري روشن السعوديالشبابانتقالاتالهلالالإتحادالأهليحسان التمبكتي

مدافع الشباب لن ينتقل إلى الاتحاد

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يبدو أن حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب، أصبح على أعتاب الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد العروض المُغرية التي وصلته خلال الفترة الماضية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت بعض التقارير قد أكدت خلال الفترة الماضية، على أن تمبكتي وصلته عروضًا من الهلال والاتحاد والأهلي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي الرياضي عمر الكاملي خلال برنامج "الديوانية": "حسان تمبكتي بعيد عن الاتحاد حاليًا، لأنه يمتلك عرضًا قيمته 100 مليون ريال من فريق آخر، وهذه معلومة مؤكدة، والنصر لم يتدخل في الصفقة".

وواصل الكاملي تصريحاته قائلًا: "تمبتكي يمتلك عروضًا من الهلال والاتحاد والأهلي، ولكنه بعيد عن الاتحاد".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتحدث أيضًا عمر الكاملي عن موقف أجانب الاتحاد، حيث قال: "هناك احتمال بأن الاستغناء سيكون عن رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله".

وفي حال تم بيع تمبكتي مقابل 100 مليون ريال، سيكون صاحب أضخم صفقة انتقال محلية بتاريخ الدوري السعودي، حيث لم يصل أي لاعب إلى هذا المبلغ من قبل.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

122890 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 68318كريم بنزيما
  • 6660خاليدو كوليبالي
  • 8972روبرتو فيرمينو
  • 5311نجولو كانتي
  • 12133مارسيلو بروزوفيتش
  • 21496صفقة أخرى
122890 الأصوات