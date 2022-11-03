الأضخم في العالم .. تكريم مارادونا بجدارية مذهلة في الأرجنتين

جدارية ضخمة لتكريم مارادونا في الأرجنتين، قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم 2022.

ظهرت جدارية جديدة لتكريم أسطورة الأرجنتين دييجو أرماندو مارادونا في العاصمة بوينس آيرس، قبل أسابيع قليلة على انطلاق بطولة كأس العالم 2022، والتي ستكون الأولى منذ وفاة "فتى الذهب" عن عمر يناهز ستين عامًا في 2020.

الجدارية، والتي تبلغ 45 مترًا في 40 مترًا، تم رسمها على جانب مبنى مكون من 14 طابقًا في بوينس آيرس، تكريمًا للاعب الذي فاز بكأس العالم 1986، ويعتبر أحد أعظم اللاعبين في التاريخ.

مارتن رون، الفنان الذي رسم اللوحة الجدارية، تحدث عن السبب الذي دفعه إلى ذلك في تصريحات مع وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وقال: "إنها صورة دييجو عندما كان على وشك الفوز بالنجمة الثالثة للبلاد، هذه الصورة تلخص كل شيء كان عليه دييجو".

وأضاف: "بعيدًا عن كلاعب، لقد كان شجاعًا والشخص الذي يحرك الجميع، سنشعر بغيابه، دييجو كان نجمًا دائمًا في جميع نهائيات كأس العالم كان يفعل شيئًا خاصًا داخل وخارج الملعب، وللأسف لن يتواجد في قطر".

يذكر أن منتخب الأرجنتين يخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه منتخبات السعودية، والمكسيك، وبولندا.