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"الأضخم في التاريخ ويتفوق على نيمار" .. تفاصيل غير متوقعة في صفقة صلاح والاتحاد

أحمد رفعت
Mohamed Salah Liverpool 2023-24Getty Images
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صلاح في طريقه نحو الاتحاد!

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تسير مفاوضات نادي الاتحاد مع ليفربول الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح على الطريق الصحيح، حيث يبدو أن الصفقة قد تتم خلال صيف 2023 بشكل غير متوقع.

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وكشف الصحفي محمد القاعود أن موقف صلاح وفريقه ليفربول تغير بشأن عرض الاتحاد، بعد تلقي تأكيدات بالاستجابة لجميع مطالبهم، وأبرزها بأنه سيكون أغلى صفقة في تاريخ الانتقالات بالدوري السعودي.

وأضاف القاعود أن الامتيازات التي سيحصل عليها صلاح ستتفوق على ما حصل عليه النجم البرازيلي نيمار من نادي الهلال، بالإضافة إلى تعويض ليفربول بمبلغ يفوق القيمة المخصصة لفسخ عقده.

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وفي نفس السياق، أكد الصحفي نكولو شيرا عبر حسابه على منصة "إكس" على أن عقد الاتحاد لمحمد صلاح جاهز حتى عام 2026 براتب 80 مليون يورو في الموسم الواحد.

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ومن المتوقع أن يحسم نادي الاتحاد التعاقد مع محمد صلاح خلال الأيام القادمة، في ظل تقدم المفاوضات بين الناديين السعودي والإنجليزي خلال الأيام الماضية.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 83698كريم بنزيما
  • 8655خاليدو كوليبالي
  • 15022روبرتو فيرمينو
  • 6821نجولو كانتي
  • 16193مارسيلو بروزوفيتش
  • 33329صفقة أخرى
163718 الأصوات

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