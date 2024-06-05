"الأشهر تتسابق للفوز به" .. رسالة خاصة من النصر عن كريستيانو رونالدو

ماذا قال نادي النصر؟..

احتفى نادي النصر السعودي، بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد فوزه بـ"جائزة" جديدة.

رونالدو توّج مساء يوم الأربعاء، بـ"جائزة" أفضل لاعب في دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، عن شهر مايو؛ لتكون المرة الخامسة في الموسم.

وعن ذلك يقول النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أغسطس، سبتمبر، ديسمبر، مارس ومايو!.. الأشهر تتسابق للفوز به".

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وأشار العالمي في رسالته الخاصة، بعد تتويج الأسطورة البرتغالية بـ"الجائزة"، إلى أن التاريخ يشهد على أن كريستيانو رونالدو؛ هو اللاعب الأفضل؛ على حد وصفه.

جدير بالذكر أن رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، توّج هدافًا لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 35 هدفًا، كاسرًا بذلك الرقم القياسي السابق للنجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في موسم رياضي واحد فقط، بـ34 هدفًا.