الأسوأ قد تحقق .. مدرب برايتون يصدم جماهير برشلونة بشأن إصابة فاتي!

تفاصيل إصابة فاتي وسط ترقب من برشلونة...

تعرض أنسو فاتي، لاعب برشلونة والمعار إلى صفوف برايتون الإنجليزي، إلى إصابة في العضلة الفخذية في ساقه اليمنى، في مباراة برايتون أمام نوتينجهام بالدوري الإنجليزي.

وأفاد روبيرتو دي زيربي، في تصريحات صحفية أن الأسوأ قد تحقق في إصابة فاتي، وسيغيب الجناح الإسباني، عن برايتون لفترة طويلة.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن اللاعب من المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة، وقال دي زيربي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الأخبار المتعلقة بأنسو فاتي، هي أنني أعتقد أنه يحتاج إلى ثلاثة أشهر للتعافي".

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وتحدث عن إمكانية عودة فاتي للملاعب من جديد في شهر مارس القادم: "إنها أخبار سيئة بالنسبة لنا، لقد بدأ يفهمنا بشكل أفضل، أنا أشعر بالأسف نحوه ونحو الفريق".

ومن جانبها كانت تتابع إدارة برشلونة، تطور لاعب الفريق المعار إلى برايتون، إذ كانت تأمل الإدارة في أن يستعيد اللاعب مستواه بشكل سريع، ولكن في الوقت الحالي، ستتابع إدارة الفريق الكتالوني حالته الصحية".